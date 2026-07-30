Finanzmärkte bescheren Börsenbetreiber LSEG Umsatzplus

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Der britische Börsenbetreiber und Datenanbieter LSEG profitiert von den Turbulenzen an den Finanzmärkten und ist für das Gesamtjahr zuversichtlicher. Eine hohe Volatilität infolge des seit fünf Monaten andauernden Iran-Krieges sorgte für einen Anstieg der Handelsaktivitäten über alle Anlageklassen hinweg, was dem Betreiber der Londoner Börse zugutekam. "Unser Marktplatzgeschäft hatte ein außergewöhnliches erstes Halbjahr", sagte Konzernchef David Schwimmer am Donnerstag.
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In den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz um 8,4 Prozent. Der Konzern, der sich zuletzt auch dem Druck des aktivistischen Investors Elliott ausgesetzt sah, rechnet für 2026 nun mit einem bereinigten Umsatzwachstum von 7,0 bis 7,5 Prozent statt wie bisher 6,5 bis 7,5 Prozent. Die Ebitda-Marge soll um rund 100 Basispunkte steigen, statt der bisher erwarteten 80 bis 100 Basispunkte. Die Nachrichtenagentur Reuters liefert Nachrichten für das LSEG-Daten-Terminal Workspace und andere Produkte des Konzerns.