Finanzmärkte bescheren Börsenbetreiber LSEG Umsatzplus

In den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz um 8,4 Prozent. Der Konzern, der sich zuletzt auch dem Druck des aktivistischen Investors Elliott ausgesetzt sah, rechnet für 2026 nun mit einem bereinigten Umsatzwachstum von 7,0 bis 7,5 Prozent statt wie bisher 6,5 bis 7,5 Prozent. Die Ebitda-Marge soll um rund 100 Basispunkte steigen, statt der bisher erwarteten 80 bis 100 Basispunkte. Die Nachrichtenagentur Reuters liefert Nachrichten für das LSEG-Daten-Terminal Workspace und andere Produkte des Konzerns.