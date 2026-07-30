Abo

Sanofi hebt Umsatzprognose

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Dank Kassenschlagers Dupixent
 © APA/APA/AFP/LOU BENOIST
©APA/APA/AFP/LOU BENOIST
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der französische Pharmakonzern Sanofi hat dank einer starken Nachfrage nach seinem Neurodermitis- und Asthma-Mittel Dupixent seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Das Unternehmen erwartet für 2026 nun ein währungsbereinigtes Umsatzplus von rund 10 Prozent, wie Sanofi am Donnerstag mitteilte. Zuvor war ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt worden. Der operative Gewinn soll weiterhin etwas stärker steigen als der Umsatz.

von

Im abgelaufenen zweiten Quartal kletterte der Umsatz um 16 Prozent auf 11,60 Mrd. Euro. Währungsbereinigt lag das Plus bei fast 18 Prozent. Allein die Erlöse mit Dupixent schnellten dabei um 37,6 Prozent auf 5,15 Mrd. Euro hoch. Der operative Gewinn stieg um 33,7 Prozent auf 3,29 Mrd. Euro und übertraf damit deutlich die Analystenerwartungen von 2,96 Mrd. Euro.

Die Zahlen geben der neuen Vorstandschefin Belen Garijo, die vom Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck kam, Rückenwind. Investoren erhoffen sich von ihr Pläne zur Wiederbelebung der Medikamentenentwicklung, um das Wachstum unabhängig vom Kassenschlager Dupixent zu sichern. In ihren ersten Wochen im Amt hat Garijo bereits die Führungsebene umgebaut, einen neuen Forschungs- und Entwicklungschef ernannt und die Pläne für eine Zulassung des experimentellen Neurodermitis-Medikaments Amlitelimab aufgegeben.

Über die Autoren

Logo
trend. Newsletter

Die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages

Jetzt anmelden!