AB Inbev mit Absatzwachstum leicht unter Erwartung

Die Erlöse erhöhten sich um 5,6 Prozent auf rund 16,7 Mrd. US-Dollar (rund 14,6 Mrd Euro), was etwas über den Markterwartungen liegt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) verbesserte sich im Quartal um 5,8 Prozent auf 5,9 Mrd. Dollar. Auch hier hatten Branchenexperten etwas weniger auf dem Zettel.

Im laufenden Jahr soll das bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) weiterhin zwischen vier und acht Prozent zulegen, was im Einklang mit dem mittelfristigen Ziel steht.