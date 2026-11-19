Schließlich verlangt VW Streichungen im System von Zusatzzahlungen und Zulagen. Konkret geht es um die tarifliche Zusatzvergütung in Höhe von 27,5 Prozent des durchschnittlichen Monatsverdienstes, die die Mitarbeiter auch in sechs freie Tage umwandeln können. Außerdem soll - ginge es nach nur nach VW - die tarifliche Zulage in Höhe von 167 Euro pro Monat entfallen.

Der Forderungskatalog, den das Unternehmen an die IG Metall übergeben hat, besteht demnach aus mehreren Bausteinen. Volkswagen will so eine deutliche Entlastung bei den Arbeitskosten erreichen. "Unsere Regelungen stellen wir dabei nicht leichtfertig infrage", teilte Co-Verhandlungsführerin Kerstin Scholz mit. Aber die Rahmenbedingungen hätten sich signifikant verschlechtert. "Deshalb müssen wir schneller werden, sowohl im Umbau des Unternehmens als auch in der Anpassung der Kostenstruktur. Denn nur ein erfolgreiches Unternehmen kann auf Dauer zukunftsfähige Arbeitsplätze bieten".

Die Tarifverhandlungen beginnen am kommenden Dienstag in Emden. Der VW-Haustarif gilt für rund 130.000 Beschäftigte an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Die Volkswagen AG umfasst die Kernmarke sowie Volkswagen Nutzfahrzeuge, die Komponentensparte und Konzernstellen.

Volkswagen hatte bereits Ende September zehn Tarifverträge komplett oder in Teilen gekündigt - und damit fast alle Vereinbarungen des Haustarifs. Bislang war nur bekannt, dass der Autobauer angesichts der wirtschaftlichen Probleme schnell Kosten senken möchte. Dazu gehört auch der Plan, rund 12.000 weitere Stellen zu streichen - zusätzlich zum bereits vereinbarten Abbau von 35.000 Jobs bis Ende des Jahrzehnts.

Volkswagen begründet die Forderungen mit dem Kostendruck. Zollbarrieren, ein schrumpfender chinesischer Markt und der Wettbewerb in Europa belasteten das Unternehmen. Die 2024 vereinbarten Kostenmaßnahmen reichten deshalb nicht mehr aus. Die neuen Einschnitte sollen VW im internationalen Wettbewerb robuster machen und sind ein Element des Zukunftsplans 2030, der den gesamten Konzern wieder auf Kurs bringen soll.

Die IG Metall fordert in der Tarifrunde hingegen fünf Prozent mehr Entgelt. Die Gewerkschaft begründet das unter anderem mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die VW-Beschäftigte hätten in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Einschnitte getragen. Die letzte Erhöhung gab es demnach im Mai 2024. Seitdem seien auch für sie die Preise gestiegen.

Die Fronten sind bereits vor dem Verhandlungsauftakt verhärtet. Volkswagen droht ein heißer Winter: Die Arbeitnehmer bereiten sich nach eigenen Angaben bereits auf Arbeitsniederlegungen vor. Alles deute auf eine Auseinandersetzung hin, die größer werden könnte als alles, was dieser Konzern jemals erlebt habe, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger kürzlich.

Als wahrscheinlich gilt, dass sich die Tarifparteien erst im neuen Jahr einigen. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 15. Dezember in Zwickau geplant. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Danach sind Warnstreiks möglich.