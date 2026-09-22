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Lockheed Martin erhielt Milliardenauftrag für Raketen

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Auftrag im Volumen von bis zu 1,2 Milliarden Dollar
 © AFP, I-HWA CHENG, Apa
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Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hat nach eigenen Angaben von der US-Armee einen Auftrag im Volumen von bis zu 1,2 Milliarden Dollar (ca. 1,04 Mrd. Euro) erhalten. Es gehe dabei um die Produktion der Raketenvariante Increment 2 der sogenannten Precision Strike Missile (PrSM), die zur Bekämpfung beweglicher Land- und Seeziele eingesetzt wird, teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) mit.

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Die Langstreckenwaffe der nächsten Generation soll das bisherige System ATACMS ersetzen. Ein zweiter erfolgreicher Flugtest der Raketenvariante ging dem Auftrag voraus. Die Rakete stellte dabei ihre Fähigkeit unter Beweis, bewegliche Seeziele wie Schiffe zu bekämpfen. Lockheed fährt die Produktion der PrSM angesichts einer steigenden Nachfrage derzeit hoch. Der Konzern hatte im März eine siebenjährige Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium geschlossen, um die jährliche Kapazität auf 550 Raketen zu erhöhen. Dies folgte auf einen Heeresauftrag über 4,94 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr.

The logo of US defence and aerospace manufacturer Lockheed Martin is seen during the Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition in Taipei on September 19, 2025. (Photo by I-Hwa Cheng / AFP)

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