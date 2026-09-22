Voestalpine will von Trend zum Bahnfahren profitieren

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Der Linzer voestalpine-Konzern setzt auf das global wachsende Bahngeschäft und will seinen Umsatz im Geschäftsbereich Railway Systems deutlich ankurbeln. Dieser soll von zuletzt 2,2 Mrd. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rund 3 Mrd. Euro 2030/31 steigen. Das ging am Dienstag aus einer Aussendung des börsennotierten Unternehmens zu seinem Kapitalmarkttag in Berlin hervor.

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