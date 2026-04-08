voestalpine meldet Großauftrag von Airbus

Die steigende Nachfrage nach Flugzeugen für Kurz- und Mittelstrecken treibe das Wachstum im Luftfahrtsegment an. "Die Großaufträge sind ein starkes Signal für unsere Innovationskraft und unsere Rolle als strategische Partnerin der internationalen Luftfahrtindustrie", so Voest-Vorstandschef Herbert Eibensteiner. "Praktisch jedes zivile Flugzeug fliegt mit einem Hightech-Produkt made by voestalpine." Die Voestalpine-Aktien reagierten am Vormittag positiv und stiegen zeitweise um gut 10 Prozent.

Ein Hochofen in Linz wird unterdessen laut dem Central European Gas Hub gewartet, dies erfolge ungeplant. Eine APA-Anfrage dazu wurde seitens der Voest unterdessen vorerst offen gelassen.