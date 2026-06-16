Bieterkampf um Addiko: NLB erhöht Übernahmeangebot erneut

Die NLB droht, trotz zuletzt bereits höheren Angebots den Übernahmewettbewerb zu verlieren. Vergangene Woche hatte die RBI bekannt gegeben, sich Annahmeerklärungen für 50,42 Prozent der Addiko-Aktien gesichert zu haben. Die NLB will das wieder ändern: Sie betont, dass Aktionäre, die das RBI-Angebot bereits angenommen haben, dies unter Einhaltung bestimmter Regeln auch widerrufen können - um ihre Aktien doch noch der NLB anzudienen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Addiko schlugen sich zuletzt auf die Seite der RBI und empfahlen den Aktionären, deren Angebot zur Annahme. Sie begründeten dies mit einer höheren Transaktionssicherheit, da der NLB regulatorische Hürden in Kroatien drohten. Zudem hatte die Alta Group bereits zuvor angekündigt, das Offert der RBI und nicht das Angebot der NLB anzunehmen.