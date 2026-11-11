Das Produktportfolio des türkischen Unternehmens umfasse private Kranken- und Krankenzusatzversicherungen sowie Gruppenkrankenversicherungen für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden. Darüber hinaus zähle Demir zu den führenden türkischen Anbietern für Reiseversicherungen sowie Krankenversicherungen für ausländische Staatsangehörige.

Die Vienna Insurance Group ist seit 2007 in der Türkei tätig. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte sie mit der Sachversicherungsgesellschaft Ray Sigorta und der Lebensversicherungsgesellschaft Viennalife ein Prämienvolumen von rund 1,2 Mrd. Euro, geht aus der Mitteilung hervor. Die Übernahme von Demir steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen.