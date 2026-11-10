Die Transaktion umfasst das nordamerikanische Komponenten-Geschäft der Kapsch TrafficCom Canada inklusive deren 915-MHz-Transponder- und Lesegeräte-Designs sowie der Produktionsanlage - und überträgt die damit in Verbindung stehenden US-Kundenverträge. Von der Transaktion nicht umfasst ist das Mautsystemgeschäft, welches den wesentlichen Anteil des Nordamerikageschäfts der Gesellschaft darstellt.

Die Transaktion steht laut der Mitteilung unter aufschiebenden Bedingungen, wie etwa der Einholung erforderlicher Zustimmungen von Kunden. Ein Closing werde daher nur und erst dann stattfinden, wenn sämtliche aufschiebenden Bedingungen eingetroffen sind. Der Vorstand erwartet das Closing aus heutiger Sicht innerhalb des Kalenderjahres 2027.

Bei einem Closing mit den derzeit daraus erwarteten Zuflüssen würde sich die Transaktion und die damit verbundene Entkonsolidierung nach vorläufiger Einschätzung in einer Größenordnung von zumindest 10 Mio. Euro positiv auf das konsolidierte operative Ergebnis (EBIT) der Kapsch TrafficCom auswirken, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Kapsch TrafficCom setzt nach einem deutlichen Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2025/26 den Sparstift an. Das Unternehmen hat wie berichtet im Juli "umfassende Kosteneinsparungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen" sowie den Verkauf von Teilen des Geschäftsportfolios angekündigt.