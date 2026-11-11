"Die Nachfrage in der Luftfahrtindustrie bietet uns derzeit gute Wachstumschancen. Wir nutzen diesen Rückenwind konsequent, um nicht nur unseren Umsatz zu steigern, sondern vor allem auch unsere Ertragskraft nachhaltig zu verbessern", sagte FACC-CEO Robert Machtlinger laut Aussendung. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor sei demnach das Effizienzprogramm des Luftfahrtzulieferers. Besonders erfreulich habe sich der Geschäftsbereich Cabin Interiors entwickelt. Die positive Entwicklung habe sich auch im dritten Quartal gezeigt: Der Umsatz erhöhte sich um 28,6 Prozent auf 273,8 Mio. Euro, das operative Ergebnis stieg von 3,1 auf 14,6 Mio. Euro.

Bis 2030 plant FACC Investitionen im Volumen von rund 350 Mio. Euro, rund 120 Mio. Euro davon fließen in ein neues Hightech-Werk für Flugzeugstrukturen am oberösterreichischen Standort St. Martin im Innkreis. Auf Basis der aktuellen Nachfrage bestätigte der FACC-Vorstand den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Das Management rechnet mit einem Umsatzwachstum zwischen 10 und 15 Prozent und einer EBIT-Marge von 5,25 bis 6,25 Prozent.