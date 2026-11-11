"Unser Fokus lag weiter auf der Reorganisation renditeschwacher Geschäftsbereiche sowie auf der Umsetzung gezielter internationaler Wachstumsprojekte", teilte Konzernchef Herbert Eibensteiner mit. Jedoch dämpften insbesondere der andauernde Krieg im Mittleren Osten und die dadurch stark gestiegenen Energie- und Logistikkosten das Ergebnispotenzial für das zweite Halbjahr. Zusätzlich werden den Konzernangaben zufolge Energieprojekte in der Krisenregion weiter verschoben. Auch logistische Herausforderungen sowie vorläufig zusätzliche US-Zölle drückten auf das Ergebnis.

"Wir senken daher das obere Ende unserer EBITDA-Prognose von 1,85 auf 1,7 Mrd. Euro", erklärte der CEO. Wegen der "robusten Konzernstrategie" und der "starken finanziellen Basis" blicke der Konzern dennoch positiv in die Zukunft. "Daher bleibt das untere Ende des Ausblicks mit 1,6 Mrd. Euro unverändert", so Eibensteiner. Dies entspreche einem erwarteten EBIT in einer Bandbreite von 830 bis 930 Mio. Euro. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 waren ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 1,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 724 Mio. Euro erzielt worden.

Im ersten Halbjahr des laufenden Fiskaljahres erhöhte sich das EBITDA von 722 auf 846 Mio. Euro. Das EBIT stieg um 36 Prozent auf 470 Mio. Euro. Auf die Ergebnisentwicklung ausgewirkt haben sich laut Voest Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramme sowie Einmaleffekte, darunter insbesondere der Verkauf von Böhler Profil.

Der Personalstand wurde im ersten Geschäftshalbjahr um 2 Prozent auf weltweit 48.619 (Vollzeitäquivalente) gekürzt - knapp 1.000 Stellen fielen weg. Erst diese Woche wurde bekanntgegeben, dass am steirischen Standort Kindberg, an dem Nahtlosrohre für die Öl- und Gasindustrie hergestellt werden, weitere rund 150 Beschäftigte in der Produktion bis März 2027 ihren Job verlieren. Derzeit umfasst die Belegschaft dort rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vor einem Jahr waren es noch 1.070.

Im ersten Halbjahr habe der Konzern die Reorganisation jener Geschäftsbereiche konsequent fortgeführt, die mit strukturellen Veränderungen konfrontiert seien. Konkret ist das den Angaben zufolge zum einen primär der Bereich Automotive Components, mit dem Ziel, den Automobilzulieferbereich der Metal Forming Division langfristig abzusichern.

Zum anderen wird der Unternehmensbereich High Performance Metals Division umstrukturiert, der sein Produktportfolio auf Hochleistungswerkstoffe konzentriert. Die Maßnahmen seien mittlerweile nahezu abgeschlossen und zeigten zunehmend positive Effekte.

Die Umstellung auf eine klimafreundlichere Stahlproduktion im Rahmen des Transformationsprogramms greentec steel läuft. Im ersten Halbjahr 2027 sollen in einem ersten Schritt die Elektrolichtbogenöfen (EAFs) in Linz und Donawitz in Betrieb gehen und Hochöfen ersetzen. Beide Projekte seien zeitlich und budgetär im Plan.