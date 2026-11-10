Bis Ende September gab es hierzulande in Summe 5.092 Insolvenzen und damit um 0,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. "Der insgesamt niedrige Rückgang um 0,6 Prozent gegenüber den ersten drei Quartalen 2025 ist vor allem auf die niedrigeren Insolvenzzahlen in den ersten beiden Quartalen 2026 zurückzuführen", so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria laut Aussendung. Die meisten Insolvenzen gab es mit 491 im Dienstleistungsbereich, gefolgt vom Handel (280) und dem Bau (259).

Gleichzeitig sank im dritten Quartal die Zahl der Firmenregistrierungen. Insgesamt gab es 16.550 Registrierungen und damit um 6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum und in etwa gleich viele wie im Vorquartal. Registrierungen seien dabei im Unterschied zu Unternehmensgründungen als Absichtserklärung zu verstehen, sie bedeuten nicht in jedem Fall, dass auch tatsächlich eine wirtschaftliche Tätigkeit aufgenommen wird.