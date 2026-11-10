Mayr-Melnhof-Gruppe verkauft Verpackungsgeschäft

Die Transaktion sei "nicht intuitiv", räumte Oswald am Dienstag vor Journalisten in Wien ein, "aber wenn man es sich durchdenkt, ist es eine smarte Lösung". Denn das Verpackungsgeschäft sei zwar für ein Wachstum gut aufgestellt, der Mayr-Melnhof-Gruppe fehle es aber am dafür nötigen Kapital. Außerdem sei bei dem Verkauf die Verpackungssparte alleine - die mit gut 2 Mrd. Euro im Jahr etwas mehr als die Hälfte des Umsatzes der Gruppe macht - höher bewertet worden, als die ganze Gruppe derzeit an der Börse wert ist. Auch an der Börse kam der Deal gut an - die Aktie war am Vormittag mit bis zu 16 Prozent im Plus.

Die Verpackungssparte wurde in dem Deal mit 2,4 Mrd. Euro bewertet. An die Mayr-Melnhof-Gruppe sollen daraus nach Abzug gewisser Verpflichtungen 1,8 bis 1,9 Mrd. Euro fließen. Die bei Mayr-Melnhof verbleibenden 30 Prozent werden nur mehr mit 400 Mio. Euro bewertet, weil KPS auf das Unternehmen weitere Schulden aufnimmt, die neuen MM Packaging also höher verschuldet sein wird. Details dazu wollte Oswald nicht nennen, er verwies dazu auf KPS. Sollte das neue Unternehmen MM Packaging 2027 definierte Gewinnziele (EBITDA) verfehlen, kann der Anteil der MM-Gruppe bis auf 20 Prozent fallen.

Die Mayr-Melnhof-Gruppe wird von dem Erlös rund eine Mrd. Euro für den Schuldenabbau verwenden. Vom restlichen Geld werden nach Abschluss der Transaktion 500 bis 600 Mio. Euro an die Aktionäre ausgeschüttet, der Rest bleibt im Unternehmen. Für die Kartonproduktion ergebe sich neben der Entschuldung noch ein weiterer Vorteil: Bisher sei die Gruppe von anderen Verpackungsherstellern auch als Konkurrent wahrgenommen worden, das falle nun weg. "Wir können künftig mehr an andere Verpackungsunternehmen verkaufen", ist Oswald überzeugt.

Die neue Eigentümerstruktur habe keine unmittelbare Auswirkung auf die beiden Geschäftsfelder Verpackung (MM Packaging) und Kartonproduktion (MM Board & Paper), betonte Oswald. Die Kartonproduktion in Frohnleiten bleibe ebenso unberührt wie die zwei Werke für Verpackung in Wien und Hirschwang (Niederösterreich). Auch die Zentrale von MM Packaging in Wien werde gestärkt, da KPS hier die Zentrale beibehalten werde - ebenso wie Mayr-Melnhof Karton ihren Firmensitz. Auch an der Börsennotierung von Mayr-Melnhof ändere sich nichts.

Das erhoffte zusätzliche Geschäft werde allerdings auch nicht zu mehr Stellen führen, denn vorerst gehe es darum, die vorhandenen Kapazitäten besser auszunutzen. Sollte die Nachfrage anziehen, werde man erst weniger ertragreiche Geschäfte in Übersee durch profitablere in Europa ersetzen. "Super läuft es nicht weiter", die Kartonindustrie sei schon einige Jahre in der Krise, so Oswald. Allerdings gebe es Hoffnung, weil das Angebot zurückgehe, auch weil ein Konkurrent (Reno de Medici) zuletzt in Ausgleich ging und einige Werke, etwa in Frankreich und Spanien, geschlossen haben. Auch zwei Werke in Deutschland und den Niederlanden, die Mayr-Melnhof vor vier Jahren verkauft hatte, mussten schließen, bedauerte Oswald. Auch wenn MM Karton durch die Transaktion entschuldet wird, die Aufgabe operativ profitabel zu werden, bleibe groß. "Wir müssen weiter den 8.000er besteigen, aber unser Rucksack ist leichter geworden", sagte Oswald dazu.

Grundsätzlich bleibe Mayr-Melnhof offen für weiter Zukäufe, auch wenn es dazu keine konkreten Ankündigungen gebe. Der Zukauf des Kartonwerks R.D.M. Arnsberg aus dem Verfahren rund um Reno de Medici verzögere sich etwa, derzeit gehe er vom 1. Quartal 2027 statt Ende 2026 aus für einen Abschluss des Deals, sagte Oswald.

Auch wenn die Jobs nicht gefährdet sind, auf eine Änderung müssen sich die Beschäftigten doch einstellen. Für KPS sei es sehr wichtig gewesen, Kontinuität zu zeigen. Das neue Unternehmen werde als MM Packaging mit dem alten Logo weitergeführt. Der Familienname Mayr-Melnhof bleibe aber "natürlich bei uns", sagte Oswald: "Wir werden dieses MM nicht mehr verwenden" und das Logo müsse nun angepasst werden. Nun gebe es eine interne Diskussion, "wollen wir das nach Produktnamen machen, wollen wir MCM oder Alaska heißen oder wollen wir einen Phantasienamen entwickeln" oder doch Mayr-Melnhof Karton ausgeschrieben verwenden. Die Familie hält rund 60 Prozent am Unternehmen Mayr-Melnhof.