Verzicht auf Rabatte lässt bei Dr. Martens Kasse klingeln

Vorstandschef Ije Nwokorie erklärte, das Unternehmen habe die Wende zum Gewinnwachstum geschafft. Man habe sich darauf konzentriert, die Qualität der Einnahmen zu verbessern, indem man Rabattaktionen sowohl im eigenen Geschäft als auch im Großhandel reduziert habe. Dies führte zu einer höheren Bruttomarge. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 rechne er mit einem weiteren deutlichen Gewinnwachstum. "Die Nachfrage nach der Marke Dr. Martens wächst weiter", erklärte Nwokorie. Dies zeige sich in steigenden Zahl von Kooperationsanfragen, einer verstärkten Unterstützung seitens der Großhandelspartner sowie einer starken Resonanz der Verbraucher auf neue Produktfamilien. Die Dividende soll stabil bei 2,55 Pence je Aktie gehalten werden.