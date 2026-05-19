Verlust von Apple-Auftrag kostet bei Varta 350 Stellen

Varta baut in Nördlingen fast ausschließlich die wiederaufladbaren "CoinPower"-Knopfzellen für die "AirPods"-Kopfhörer von Apple. Diese würden künftig von einem Lieferanten aus China geliefert, sagte ein Insider. "Damit entfällt für die hochspezialisierte Produktionseinheit der Varta Micro Production GmbH in Nördlingen die wirtschaftliche Grundlage und die damit verbundenen Arbeitsplätze", hieß es in der Mitteilung.

"Die Entscheidung des Ankerkunden hat für den Standort Nördlingen sehr einschneidende Konsequenzen", sagte Varta-Chef Michael Ostermann. "Leidtragende sind allen voran unsere Mitarbeitenden vor Ort, die diese Entwicklung nicht zu vertreten haben." Geld verdient habe Varta mit den Zellen wegen des schwachen Dollar zuletzt ohnehin nicht mehr, sagte der Insider. In Nördlingen sitzt neben der Knopfzellen-Produktion auch die Firma V4Smart, die Lithium-Ionen-Akku-Rundzellen herstellt und mehrheitlich inzwischen der Porsche AG gehört, die sie für ihre Sportwagen braucht.