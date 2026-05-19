ArcelorMittal macht mit Vallourec-Anteil Kasse

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Der Luxemburger Stahlkonzern ArcelorMittal hat einen Teil seiner Beteiligung am französischen Stahlrohrhersteller Vallourec mit hohem Gewinn verkauft und damit dessen Aktie auf Talfahrt geschickt. Für rund zehn Prozent der Vallourec-Anteile seien 573 Millionen Euro erlöst worden, teilte ArcelorMittal am Dienstag mit. Die Aktien seien zu 24 Euro je Stück platziert worden, was einem Abschlag von knapp acht Prozent auf den Schlusskurs vom Montag entsprach.

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