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Visa tätigt Milliarden-Zukauf im Kampf gegen Online-Betrug

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"KI ermöglicht Angriffe in nie da gewesenem Ausmaß"
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Der Kreditkarten-Riese Visa kauft um 2,4 Milliarden Dollar den auf Betrugserkennung spezialisierten Softwareanbieter BioCatch. Damit wolle das Unternehmen sein Sicherheitsangebot ausbauen, teilte Visa am Montag mit.

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"Kontenübernahmen und Betrug kosten die Weltwirtschaft jährlich über eine Billion Dollar, und Künstliche Intelligenz ermöglicht diese Angriffe in einem noch nie dagewesenen Ausmaß", sagte Visa-Manager Andrew Torre. "BioCatch wird unseren Kunden helfen, Betrug zu stoppen, bevor er den Zahlungsvorgang erreicht."

MOSCOW: FOTO: APA/AFP/-

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