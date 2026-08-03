Visa tätigt Milliarden-Zukauf im Kampf gegen Online-Betrug

"Kontenübernahmen und Betrug kosten die Weltwirtschaft jährlich über eine Billion Dollar, und Künstliche Intelligenz ermöglicht diese Angriffe in einem noch nie dagewesenen Ausmaß", sagte Visa-Manager Andrew Torre. "BioCatch wird unseren Kunden helfen, Betrug zu stoppen, bevor er den Zahlungsvorgang erreicht."