Thyssen-Tochter tk accelis soll im Herbst an die Börse

"Wir rechnen gegenwärtig mit einer Eintragung Ende Oktober 2026", fügte er hinzu: "Unmittelbar im Anschluss erfolgt die Börsennotierung der tk accelis Group AG & Co. KGaA am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse." Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez erklärte laut Redetext, mit der Abspaltung könne tk accelis sein Potenzial voll entfalten. "Zugleich kommen wir bei der Entwicklung der thyssenkrupp AG hin zu einer Finanzholding ein großes Stück voran."