Thyssen-Tochter tk accelis soll im Herbst an die Börse

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Die Thyssenkrupp-Werkstoff-Handelstochter tk accelis soll im Herbst an der Börse notiert werden. Die Abspaltung werde "mit der Eintragung in die Handelsregister der Thyssenkrupp AG rechtswirksam", erklärte Thyssenkrupp-Vorstand Volkmar Dinstuhl am Montag in einer vorab veröffentlichten Rede für die außerordentliche Thyssenkrupp-Hauptversammlung am 7. August.
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"Wir rechnen gegenwärtig mit einer Eintragung Ende Oktober 2026", fügte er hinzu: "Unmittelbar im Anschluss erfolgt die Börsennotierung der tk accelis Group AG & Co. KGaA am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse." Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez erklärte laut Redetext, mit der Abspaltung könne tk accelis sein Potenzial voll entfalten. "Zugleich kommen wir bei der Entwicklung der thyssenkrupp AG hin zu einer Finanzholding ein großes Stück voran."