USA: ISM-Industriestimmung hellt sich unerwartet stark auf

"Er befindet sich klar in der Wachstumszone und auf dem höchsten Stand seit 2022, was auf die solide Verfassung der US-Konjunktur hinweist", kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba. "Die Zahlen dürften die Zinserhöhungserwartungen tendenziell forcieren, zumal ein Schritt im September nicht mehr vollständig eingepreist ist; die Wahrscheinlichkeit dafür liegt derzeit bei knapp 65 Prozent." Die US-Notenbank Fed hatte auf ihrer jüngsten Sitzung die Leitzinsen stabil gehalten und keine Erhöhungen signalisiert.

Die Indikatoren für neue Aufträge und für Beschäftigung legten zu. Der Beschäftigungsindikator signalisiert wieder eine Verbesserung am Arbeitsmarkt. Am Freitag wird der monatliche offizielle Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Der Wert für bezahlte Preise gab auf hohem Niveau etwas nach.