Beiersdorf senkt Prognosen

Zuvor hatte der Konzern eine Marge leicht unter den 14 Prozent des Vorjahres in Aussicht gestellt. Gründe für die Senkung seien ein weiter schwieriger Hautpflegemarkt, eine schlechte Konsumstimmung der Verbraucher und eine langsamer als erwartet ausfallende Erholung bei Nivea. Im ersten Halbjahr schrumpfte der Umsatz im Konzern um 3,5 Prozent auf knapp fünf Milliarden Euro.

Konzernchef Vincent Warnery hatte im März gesagt, er rechne mit einem weiter unsicheren Marktumfeld. Vor allem die Kernmarke Nivea ist nach Jahren des Wachstums unter Druck geraten. Die Verbraucher achten mehr auf den Preis und sind wählerischer geworden. Rasche Besserung sei nicht in Sicht, hatte er schon damals gewarnt.