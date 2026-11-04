Der Indikator für neue Aufträge gab merklich nach. Auch der Wert für bezahlte Preise fiel schlechter als im Vormonat aus. Verbessert hat sich der Beschäftigungsindikator. Am Freitag wird der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht.

"Ungeachtet des leichten Rückgangs hat sich die Perspektive des US-Dienstleistungsgewerbes im Oktober kaum verändert", schreibt Helaba-Ökonom Ralf Umlauf. "Der Index liegt klar in der Expansionszone und zusammen mit dem Pendent des Verarbeitenden Gewerbes ergibt sich so eine positive Indikation für den gesamtwirtschaftlichen Output."