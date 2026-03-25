Europas Leitbörsen klar im Plus, Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,56%

Der Euro-Stoxx-50 kletterte zu Mittag um 1,56 Prozent auf 5.669 Punkte. Der Schweizer SMI zog ähnlich stark um 1,58 Prozent auf 12.713 Zähler an, während der britische FTSE 100 um 1,21 Prozent auf 10.086 Punkte stieg. In Frankfurt verbesserte sich der DAX um 1,66 Prozent auf 23.012 Einheiten.

Marktteilnehmer äußerten sich unterdessen zurückhaltend. "Trotz der angeblichen Verhandlungen werden die Kampfhandlungen fortgesetzt", stellte Chefmarktanalyst Christian Henke vom Broker IG Markets fest. "Der iranische Widerstand wurde offensichtlich unterschätzt, wie auch die Ausweitung des Konfliktes auf die Golfstaaten." Daher könne bestenfalls von einer temporären Beruhigung der Märkte die Rede sein.

Die Entwicklung der Einzelsektoren spiegelte die Entspannung wider. Technologiewerte erholten sich von den Vortagsverlusten, wobei das Schwergewicht ASML, das um 1,7 Prozent zulegte, von den guten Vorgaben aus Asien profitierte.

Zu den Gewinnern gehörten auch die deutlich gefallenen Reise- und Freizeitwerte. Air France-KLM zogen um 3,3 Prozent an, IAG um 1,7 Prozent. Die ebenfalls stark energiepreisabhängigen Baustoffwerte legten gleichfalls deutlich zu. Saint-Gobain gewannen 2,6 Prozent, Holcim 1,9 Prozent.

Am Ende des Feldes bewegten sich dagegen die defensiven Sektoren, allen voran die Telekomwerte. Swisscom verloren knapp ein Prozent, kommen aber immer noch auf ein Plus von über 20 Prozent seit Jahresbeginn.

Unter den kleineren Titeln waren DocMorris mit über sechs Prozent Aufschlag gefragt. Hier fordert Großaktionär CEPD einen Umbau des Verwaltungsrats der Online-Apotheke.

Die Aktien von Lanxess führten dank einer Kaufempfehlung von JPMorgan die Kurs-Rally der vergangenen beiden Tage eindrucksvoll fort und zogen um mehr als 17 Prozent hoch. Seit Wochenbeginn beläuft sich die Erholung beim Kurs des Chemieunternehmens auf gut ein Drittel. Am Montag war der Kurs aber noch auf ein Tief seit 17 Jahren gefallen war.