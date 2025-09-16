Trend Logo
Abo

USA: Industrieproduktion steigt unerwartet

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Kapazitätsauslastung stabil
 © APA/APA/AFP/RYAN COLLERD
©APA/APA/AFP/RYAN COLLERD
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
In den USA ist die Industrieproduktion im August unerwartet gestiegen. Die Produktion habe um 0,1 Prozent zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed mit. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.

von

Im Juli hatte die Produktion laut revidierten Daten allerdings um 0,4 Prozent nachgegeben. Zunächst war ein Rückgang um 0,1 Prozent ermittelt worden. Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen lag stabil bei 77,4 Prozent. Dies war von Volkswirten erwartet worden.

BELCAMP - USA: FOTO: APA/APA/AFP/RYAN COLLERD

To go with AFP story by Myriam LEMETAYER "Trump metal tariffs wreak havoc on US tin factory"

Über die Autoren

Logo
Bleiben Sie im trend.
Jetzt abonnieren