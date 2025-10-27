Nordex blickt nach gutem Quartal optimistischer auf Gewinn

©APA/APA/AFP/GUILLAUME SOUVANT
Der Windturbinen-Hersteller Nordex wird nach einem guten Quartal optimistischer für seinen Jahresgewinn. Die Prognose für die Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Marge) setzte Nordex von bisher 5 bis 7 Prozent auf 7,5 bis 8,5 Prozent hinauf, teilte das Unternehmen mit. Die anderen Vorhersagen für 2025 ließ Nordex unverändert. So soll der Umsatz weiter bei 7,4 bis 7,9 Mrd. Euro liegen.
Im dritten Quartal verdoppelte sich der operative Gewinn (EBITDA) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast auf 136 Mio. Euro. Die entsprechende Marge legte von 4,3 Prozent auf 8,0 Prozent zu. Der Umsatz veränderte sich mit 1,7 Mrd. Euro hingegen kaum. Diese Entwicklung spiegle saisonale Effekte sowie temporäre lieferantenbedingte Verzögerungen in der Türkei wider, hieß es. Die vollständigen Ergebnisse will Nordex am 4. November veröffentlichen.
