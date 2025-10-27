Deutsche Börse steigert Quartalsgewinn

©APA/APA/AFP/DANIEL ROLAND
Die Deutsche Börse hat im dritten Quartal den Gewinn gesteigert. Die Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis stiegen um 7 Prozent auf 1,237 Mrd. Euro, wie der Börsenbetreiber mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ohne Treasury stieg demnach um 16 Prozent auf 639 Mio. Euro, das Ergebnis je Aktie legte um 7 Prozent auf 2,78 Euro zu.
von
"Das dritte Quartal 2025 war für unsere Gruppe von spürbarem zyklischem Gegenwind geprägt", erklärte Finanzvorstand Jens Schulte. Umso bemerkenswerter sei die Entwicklung der Nettoerlöse, in der sich die Stärke des diversifizierten Geschäftsmodells zeige. "Wir sind überzeugt, unsere Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen", fügte er hinzu.
