Deutsche Börse steigert Quartalsgewinn

Die Deutsche Börse hat im dritten Quartal den Gewinn gesteigert. Die Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis stiegen um 7 Prozent auf 1,237 Mrd. Euro, wie der Börsenbetreiber mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ohne Treasury stieg demnach um 16 Prozent auf 639 Mio. Euro, das Ergebnis je Aktie legte um 7 Prozent auf 2,78 Euro zu.

