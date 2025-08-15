USA-Industrieproduktion etwas gesunken

© APA/APA/GETTY IMAGES/BILL PUGLIANO home Aktuell Nachrichtenfeed

In den USA ist die Industrieproduktion im Juli leicht gefallen. Die Produktion ist um 0,1 Prozent gesunken, teilte die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Im Juni hatte die Produktion laut revidierten Daten um 0,4 Prozent zugelegt. Zunächst war ein Anstieg um 0,3 Prozent ermittelt worden.

von APA Teilen