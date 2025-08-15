Trend Logo
USA-Industrieproduktion etwas gesunken

Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen gab im Juli nach
In den USA ist die Industrieproduktion im Juli leicht gefallen. Die Produktion ist um 0,1 Prozent gesunken, teilte die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Im Juni hatte die Produktion laut revidierten Daten um 0,4 Prozent zugelegt. Zunächst war ein Anstieg um 0,3 Prozent ermittelt worden.

Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen gab nach. Sie sank um 0,2 Prozentpunkte auf 77,5 Prozent. Volkswirte hatten mit 77,6 Prozent gerechnet.

