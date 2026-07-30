USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bleiben unter 200.000

Die Hilfsanträge bleiben weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet. In den USA spielen Beschäftigungsdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil der Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt.

Zuletzt hatte die US-Notenbank am Mittwoch den Leitzins unverändert in der Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent belassen. Allerdings stimmte der Zentralbankrat nur mit neun zu drei Stimmen für eine erneute Zinspause. Die drei Abweichler votierten für eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte.