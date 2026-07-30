Private US-Einkommen und Konsumausgaben enttäuschen

Die privaten Konsumausgaben stiegen im Juni um 0,3 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet worden. Im Vormonat hatten die Konsumausgaben noch um 0,9 Prozent zugelegt.

Der Preisindex PCE stieg im Jahresvergleich um 3,7 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate bei 4,1 Prozent gelegen. Volkswirte hatten den Rückgang erwartet. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, fiel leicht auf 3,3 Prozent. Auch dies hatten Analysten prognostiziert.

Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Zuletzt hatte die Notenbank ihre Leitzinsen nicht angetastet.