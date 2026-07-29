Wiener Börse fester - ATX gewinnt 0,86 Prozent

Das Highlight des heutigen Tages ist am Abend die Zinsentscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed, schrieben die Helaba-Analysten. Eine Veränderung des Leitzinsniveaus wird mehrheitlich nicht erwartet - die Märkte haben dies aber mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 35 Prozent eingepreist. Insofern ist es marktseitig ein relativ unsicheres Ereignis, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückte die Erste Group mit positiven Aussichten in den Fokus. Die Bank will ihr Ergebnis je Aktie (EPS) bis 2030 auf mehr als 15 Euro verdoppeln. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Ergebnisses je Titel soll bei 15 Prozent liegen. Zudem soll die bereinigte Eigenkapitalverzinsung (ROTE) in diesem Zeitraum bei über 20 Prozent zu liegen kommen. Die Erste-Aktie steigerte sich um zwei Prozent.

Bei den Branchenkollegen ging es hingegen abwärts. Die BAWAG-Aktionäre mussten ein Minus in Höhe von 0,5 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 1,3 Prozent.

Kapsch TrafficCom-Titel fielen um 3,3 Prozent. Der Wiener Mautsystemanbieter meldete für das abgelaufene Geschäftsjahr einen höheren Verlust. Das den Anteilseignern zurechenbare Periodenergebnis verschlechterte sich von minus 12,1 Mio. Euro (2024/25) auf minus 18,7 Mio. Euro (2025/26). Der Umsatz des Unternehmens mit rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sank 2025/26 wie schon bekanntgegeben von 530,3 auf 430,6 Mio. Euro.

Die Papiere von Lenzing erholten sich um 7,1 Prozent. Am Dienstag waren die Titel des Faserherstellers mit den angekündigten Stellenabbaumaßnahmen und Plänen für eine Kapitalerhöhung um 14 Prozent nach unten gerasselt.

Palfinger bauten ein Minus von 0,2 Prozent auf 29,80 Euro. Die Berenberg Bank hat ihr Kursziel für die Aktie des Kranherstellers von 42,0 auf 40,0 gesenkt. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde aber bestätigt.

In einem aufgehellten Umfeld für Chiphersteller ging es für die AT&S-Titel um 0,9 Prozent aufwärts. Im Frühhandel wurden noch die Zahlen des südkoreanischen Herstellers SK Hynix international enttäuschend aufgenommen.