Trend Logo
Abo

USA: Einzelhandelsumsätze steigen weniger als erwartet

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Im September
 © APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im September weniger gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet - nach einem Anstieg um 0,6 Prozent im August. Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen legten die Einzelhandelserlöse im September wie erwartet um 0,3 Prozent zu.

von

Die Daten wurden mit großer Verzögerung veröffentlicht. Grund war die teilweise Schließung von Regierungsbehörden. Es war der längste sogenannte Shutdown der US-Geschichte.

Über die Autoren

Logo