US-Börsen schließen knapp im Minus

Der Dow Jones Industrial schloss mit minus 0,17 Prozent auf 49.359,33 Punkten. Damit verbuchte das weltweit bekannteste Börsenbarometer einen Wochenverlust von 0,3 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um dünne 0,06 Prozent auf 6.940,01 Zähler abwärts. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq Composite gab ebenfalls knappe 0,06 Prozent auf 23.515,39 Punkte ab.

Überraschend positive US-Konjunkturnachrichten konnten an der Wall Street nicht beflügeln. In den USA ist die Industrieproduktion Ende des vergangenen Jahres stärker als erwartet gestiegen. Im Dezember habe sie um 0,4 Prozent zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed in Washington mit. Volkswirte hatten nur einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.

Unter den Einzelwerten standen Mosaic-Aktien mit einem Abschlag von 4,5 Prozent negativ im Rampenlicht. Das Unternehmen enttäuschte die Anleger, indem es für das vierte Quartal von einem deutlichen Rückgang der Düngemittelnachfrage in Nordamerika berichtete. Laut dem Experten Andrew Wong von RBC unterstreicht dies schwache Marktbedingungen bei Düngemitteln.

Zudem setzte sich die Tendenz fort, dass viele Analysten zum Jahresbeginn ihre Aktienfavoriten neu definieren. So geschehen bei JPMorgan, deren Experte Stephen Tusa die Papiere des Mischkonzerns Honeywell hoch- und jene des Mischkonzerns 3M abstufte. Entsprechend lag der Kurs des einen Unternehmens mit 2,1 Prozent im Plus und jener von 3M mit 1,9 Prozent im Minus.

Morgan Stanley gab im Konsumgüterbereich zwei bisher optimistische Urteile auf, worauf hin die Aktien von Kraft Heinz und JM Smucker um drei bzw. 2,6 Prozent fielen. Analystin Megan Clapp stellte in ihrer Studie fest, dass der US-Lebensmittelmarkt erhöhten Wettbewerbsrisiken ausgesetzt sei.

Die Aktien von Constellation Energy brachen um fast zehn Prozent ein. Anleger reagierten Händlern zufolge auf die wachsenden regulatorischen Risiken, nachdem die Maßnahmen der US-Regierung zur Begrenzung der Netzauktionen Bedenken hinsichtlich der künftigen Gewinne aufkommen ließen.