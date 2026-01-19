Leitbörsen in Asien schließen überwiegend im Minus

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Verlust von 0,7 Prozent bei 53.583 Punkten. Für den Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um 1,1 Prozent auf 26.566 Zähler nach unten. Der australische S&P/ASX 200 verlor 0,3 Prozent auf 8.874 Punkte.

Dagegen stieg der CSI-300-Index der chinesischen Festlandsbörsen um 0,1 Prozent auf 4.734 Punkte. Chinas Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 wie von Experten und der Regierung erwartet um 4,5 Prozent gewachsen. Damit verzeichnete die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt das schwächste Quartalswachstum seit dem Ende des Corona-Lockdowns vor drei Jahren. Für das Gesamtjahr meldeten die Statistiker ein Wachstum von 5,0 Prozent. Damit wurde das von der Regierung ausgegebene Ziel von "rund fünf Prozent" erreicht.