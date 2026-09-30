USA: Beschäftigung in der Privatwirtschaft steigt - ADP

Im August war die Beschäftigtenzahl um revidierte 36.000 (zunächst 38.000) gestiegen. Der ADP-Bericht ist ein Indikator für den Arbeitsmarkt, der auf anonymisierten wöchentlichen Lohnabrechnungsdaten von mehr als 26 Millionen Beschäftigten des Privatsektors in den USA basiert.

Trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Energiepreise zeigte sich die US-Wirtschaft zuletzt robust. Dies gilt bisher auch für den Arbeitsmarkt. Der offizielle Bericht der Regierung für September wird an diesem Freitag veröffentlicht.