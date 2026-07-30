US-Wirtschaft verliert wegen Iran-Krieg an Schwung

Die US-Konjunktur hat sich der US-Notenbank zufolge in jüngster Zeit weiter gut gehalten und sogar leicht belebt. Zudem sei die Beschäftigung gestiegen und die Inflation habe sich möglicherweise abgeschwächt, hieß es in dem Mitte des Monats erschienenen Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve. Die befragten Unternehmen rechneten in den kommenden Monaten mehrheitlich mit einem weiteren Wirtschaftswachstum. Allerdings gebe es eine größere Unsicherheit mit Blick auf die Treibstoffkosten. Im Zuge des Ende Februar ausgebrochenen Iran-Krieges haben sich die Energiekosten für Firmen und Verbraucher stark erhöht.