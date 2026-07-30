Abo

Eurozone-Wirtschaft im Frühjahr gewachsen

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
++ ARCHIVBILD ++ Plus 0,4 Prozent zum Vorquartal
 © APA/APA/dpa/Frank Rumpenhorst
©APA/APA/dpa/Frank Rumpenhorst
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die Wirtschaft der Eurozone ist im Frühjahr stärker gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im zweiten Quartal um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt, wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Wachstum um 0,2 Prozent gerechnet. Im ersten Quartal hatte die Wirtschaft noch stagniert.

von

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal stieg das BIP in den Monaten April bis Juni um 1,0 Prozent. Hier war ein Zuwachs um 0,7 Prozent erwartet worden. Unter den größten Volkswirtschaften der Eurozone verzeichnete Spanien das stärkste Wachstum mit 0,7 Prozent im Quartalsvergleich. In Deutschland, Frankreich und Italien wuchs die Wirtschaft jeweils um 0,2 Prozent.

Über die Autoren

Logo
trend. Newsletter

Die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages

Jetzt anmelden!