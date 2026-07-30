Eurozone-Wirtschaft im Frühjahr gewachsen

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Die Wirtschaft der Eurozone ist im Frühjahr stärker gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im zweiten Quartal um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt, wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Wachstum um 0,2 Prozent gerechnet. Im ersten Quartal hatte die Wirtschaft noch stagniert.

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