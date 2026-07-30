Kosmetikkonzern L'Oreal wächst überraschend kräftig

Das war etwas mehr, als Analysten im Schnitt erwartet hatten. Bereinigt um Währungseffekte sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen steigerte L'Oreal den Umsatz um 6,3 Prozent. Die Zahlen kamen an der Börse gut an.

Der Erlös summierte sich im ersten Halbjahr auf 23,8 Mrd. Euro. Der operative Gewinn legte in den sechs Monaten um 6,8 Prozent auf 5,06 Mrd. Euro zu. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von gut 3,5 Mrd. Euro, ein Plus von gut fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.