US-Verbrauchervertrauen trübt sich stärker als erwartet ein

Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im November stärker als erwartet eingetrübt. Der Konsumindikator sei um 6,8 Punkte auf 88,7 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2025. Volkswirte hatten mit einem weniger starken Rückgang auf 93,3 Punkte gerechnet. Sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen verschlechterten sich.

