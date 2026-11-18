Der Dow Jones Industrial fiel zum Handelsstart um 0,74 Prozent auf 50.381,86 Punkte. Der marktbreite S&P-500 gewann 0,06 Prozent auf 7.344,65 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 0,59 Prozent auf 24.470,87 Einheiten hinauf.

Das Geschäft von Nvidia ist im letzten Quartal mit dem mittlerweile zurückgetretenen Firmengründer Jensen Huang an der Spitze abermals rasant gewachsen. Der Umsatz verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 115,8 Milliarden Dollar. Für den Ex-Chef Jensen Huang wird es inzwischen keine Rückkehr ins Unternehmen geben, der Verwaltungsrat sprach sich dagegen aus.

Im frühen Handel gaben Nvidia-Aktien dennoch um 0,7 Prozent nach. Um bis zu drei Prozent verloren in ihrem Sog auch Papiere anderer Chip-Hersteller für KI-Anwendungen wie Broadcom, Micron, AMD und Intel.

Nach Nvidia richten sich die Blicke der Anleger nun auf das Börsendebüt von Anthropic. An diesem Mittwoch endet die Zeichnungsfrist für die Aktien und der Ausgabepreis wird veröffentlicht. Erster Handelstag ist voraussichtlich Donnerstag. Die Preisspanne reicht von 70 bis 78 US-Dollar, angestrebt wird eine Bewertung von 1,4 Billionen Dollar.

"Der bisher größte und wichtigste Realitätscheck für den gesamten KI-Boom an den Kapitalmärkten", konstatierte Analyst Jens Klatt vom Broker XTB. Mit einer billionenschweren Bewertung und strategischen Partnern wie Google, Nvidia und Microsoft setze das Unternehmen einen neuen Maßstab. Die kolportierte enorme Nachfrage nach den Aktien und ein ungewöhnlich hoher Anteil von Privatanlegern zeigten, wie stark der Glaube an KI noch immer sei.

Angesichts von Nvidia und Anthropic gerieten die Quartalsbilanzen der Handelsriesen Target und Lowe's in den Hintergrund. Aktien der Baumarktkette Lowe's gaben nach einer enttäuschenden Prognose 1,4 Prozent ab, die von Target stiegen um 3,3 Prozent.