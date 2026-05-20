US-Börsen zur Eröffnung moderat im Plus

Der Dow Jones Industrial stieg am Mittwoch im frühen Handel um 0,22 Prozent auf 49.473,47 Punkte. Der marktbreite S&P-500 gewann 0,34 Prozent auf 7.378,50 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 0,41 Prozent auf 25.976,82 Einheiten hinauf.

"Wir gehen vorsichtig optimistisch in die Zahlen", schrieb Tech-Experte William Beavington vom Investmenthaus Jefferies mit Blick auf Nvidia. Wichtig dürfte aus Anlegersicht das Umsatzziel für die Monate April bis Juni sein. Hier liege die quasi-offizielle Konsensprognose von Analysten bei 87 Milliarden US-Dollar.

Interessant ist, dass laut Beavington die sogenannte "Buy-Side"-Prognose für den Umsatz im zweiten Quartal mit 91,5 Milliarden Dollar noch höher liegt. Zur "Buy-Side" zählen etwa Asset-Manager, Pensionskassen, Hedgefonds und Vermögensverwalter. Also Marktakteure, die an der Börse als aktive Käufer und Verkäufer auftreten. Hier sind die Erwartungen also noch höher gesteckt als bei den analysierenden Investmentbanken.

Am Mittwoch legten Nvidia-Aktien um 0,4 Prozent zu. Andere Titel der Branche waren stärker gefragt, Intel, Marvell Technology und AMD gewannen zwischen vier und acht Prozent.

Abseits des Hypes um Nvidia gab es Geschäftszahlen aus der Handelsbranche zu beurteilen. Aktien der Heimwerker- und Baumarktkette Lowe's verloren 4,6 Prozent. Hier blieb der Umsatz im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurück.

Anteile des hinter Walmart zweitgrößten Einzelhändlers Target sackten um sieben Prozent ab. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Quartal das stärkste Wachstum seit vier Jahren. Nach der Erholung der vergangenen Monate neigten die Anleger aber offenbar zu Gewinnmitnahmen.

Aktien der VF Corporation büßten vier Prozent ein. Mit Marken wie Timberland, Vans und The North Face ist das Mode- und Textilunternehmen nach längerer Durststrecke jüngst wieder zu Wachstum zurückgekehrt.