Der Dow Jones fiel um 0,43 Prozent auf 52.247,65 Punkte. Der marktbreite S&P-500 büßte 0,45 Prozent auf 7.708,99 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um satte 1,50 Prozent auf 26.150,54 Einheiten hinab.

Während Alphabet am Vorabend über steigende Investitionen berichtet hatte und beim freien Barmittelzufluss mit rund 9 Milliarden US-Dollar ins Minus gerutscht ist, meldete Microsoft erneut ein kräftiges Wachstum der Cloud-Plattform Azure. Für Alphabet ging es um 12 Prozent abwärts. Microsoft gaben nach vorbörslich leichten Zuwächsen um ein Prozent nach.

"Die Botschaft lautet: Der Markt belohnt Ausgabendisziplin und bestraft Investitionen ohne Cashflow-Deckung", resümierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Messlatte der Erwartungen hängt zu hoch, als dass sich die Anleger mit einem bloßen Erreichen der Erwartungen zufriedengeben würden." Entsprechend ergibt sich angesichts der Quartalsberichte beider Unternehmen keine neue Euphorie für den KI-Sektor oder den Gesamtmarkt.

Die Eli-Lilly-Aktie steuert unterdessen auf ein nächstes Rekordhoch zu. Im Frühhandel gewann sie über acht Prozent auf fast 1.400 Dollar, womit die erst in der vergangenen Woche erreichte Bestmarke übertroffen wäre. Beim Pharmakonzern trieben der Gewichtssenker Zepbound und das Diabetesmittel Mounjaro das Wachstum auch im dritten Quartal mächtig an. Die Geschäfte liefen insgesamt noch besser als erwartet, weshalb Konzernchef David Ricks ein weiteres Mal das Jahresumsatzziel anhob.

Auf Rekordkurs ist zudem die Ebay-Aktie nach soliden Quartalszahlen. Mit einem Plus von 3,5 Prozent auf 122,15 Dollar näherte sich der Anteilsschein seiner im Oktober erreichten Bestmarke.

Dass sich Marvell Technology laut der Nachrichtenagentur Bloomberg in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme von Lumentum befindet, sorgte dagegen für einen Kurseinbruch von 12,4 Prozent. Die Aktie des Herstellers optischer Komponenten für Rechenzentren hingegen gewann zugleich mehr als drei Prozent.