Leitbörsen in Asien schließen uneinheitlich

Die größten Gewinne konnte der Shanghai Composite verzeichnen, der um 0,53 Prozent auf 3.940,95 Punkte stieg. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong schloss der Hang Seng Index nach einem verkürzten Handel um 0,17 Prozent fester bei 25.818,93 Zähler.

In Tokio gab der Nikkei-225 um 0,14 Prozent auf 50.344,1 Einheiten nach. Auch der australische ASX All Ordinaries verlor leicht und schloss mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 9.069 Punkten. In Südkorea und Indien ging es bis zuletzt ebenfalls leicht abwärts.