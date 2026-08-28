US-Börsen vor Warsh-Rede wenig verändert

In den ersten Handelsminuten stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,14 Prozent auf 53.642 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,19 Prozent auf 7.745 Punkte hoch.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq Composite trat indes mit 26.527 Punkten fast auf der Stelle. Am Vortag hatte ihn der starke Ausblick des Chipriesen Nvidia noch deutlich nach oben gezogen, während die anderen Indizes bescheidenere Gewinne verzeichnet hatten.

Die Rede von Warsh auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole wird von den Anlegern mit Spannung erwartet. Am Markt erhofft man sich hiervon Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed. "Seine Worte werden vor allem daraufhin abgeklopft werden, wie er das Spannungsverhältnis zwischen Inflation, Wachstum und dem künftigen geldpolitischen Kurs einordnet", so die Landesbank Baden-Württemberg.

Unter den Einzelwerten gab die Aktie von Marvell Technology im frühen Handel zuletzt kräftig um fast acht Prozent nach, nachdem der Chip-Hersteller Quartalszahlen vorgelegt hatte. Goldman-Sachs-Analyst James Schneider bezeichnete die Ergebnisse zwar als grundsätzlich positiv, die Markterwartungen seien jedoch immens hoch gewesen. Die Aktie des Chip-Giganten Nvidia notierte nach den kräftigen Vortagesgewinnen zuletzt leicht niedriger.

Paypal rutschten um elf Prozent ab. Der Finanzinvestor Advent und der Zahlungsabwickler Stripe gaben ihre Pläne für eine Übernahme des Zahlungsdienstleisters auf, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schrieb.

Gap machten einen Kurssprung um 14,2 Prozent. Der Modehändler übertraf im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen. Zudem wurde ein neuer Chef für die Kernmarke Old Navy vorgestellt.

Für die Aktie des Fintech-Unternehmens Affirm ging es nach Vorlage von Quartalszahlen um mehr als zehn Prozent nach oben.