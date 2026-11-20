Der Nasdaq Composite fiel im Frühhandel um 2,15 Prozent auf 23.366 Einheiten. Der marktbreite S&P 500 verlor weitere 0,46 Prozent auf 7.143 Punkte. Dagegen unternahm der von traditionellen Branchen geprägte Leitindex Dow Jones Industrial einen vorsichtigen Stabilisierungsversuch: Er erholte sich um 0,64 Prozent auf 49.409 Punkte, womit sich aber immer noch ein Wochenverlust von 5,6 Prozent abzeichnet. Am Donnerstag waren die wichtigsten Indizes um gut zwei Prozent auf Mehrmonatstiefs abgesackt.

"Die Anlegerstimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst, Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA halten an, und mögliche Folgen der Nvidia-Affäre schweben weiterhin über dem Markt", schrieb Analyst Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg in einem Marktkommentar. Anhaltende Zinssorgen sowie der feste US-Dollar seien zusätzliche Bremsklötze.

So gilt eine weitere Leitzinserhöhung in den USA im Dezember im Grunde als ausgemachte Sache. Am Markt wird aktuell mit einem Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten gerechnet, doch der US-Notenbanker Christopher Waller hatte zuletzt bereits auf eine Erhöhung um 0,50 Punkte gedrängt, wie zur Wochenmitte aus dem Protokoll zur jüngsten Fed-Sitzung hervorgegangen war.

Höhere Zinsen bedeuten höhere Finanzierungskosten - und die können viele Unternehmen über kurz oder lang belasten. Denn viele KI-Investitionen werden auf Pump finanziert.

Nachdem der Aktienkurs von Anthropic am Vortag schon deutlich unter dem Tageshoch, allerdings immer noch rund 17 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar geschlossen hatte, gab es zum Wochenschluss weitere Verluste zu sehen. Im frühen US-Handel wechselten die Papiere für rund 87 Dollar den Besitzer - ein Minus von gut 10 Prozent.

Abgesehen von der allgemeinen Marktschwäche trübte Apple die Stimmung der Anthropic-Anleger. Der iPhone-Konzern entwickelt einen eigenen autonomen KI-Agenten, der Aufgaben im Auftrag der Nutzer erledigen kann. Damit strebt der Konzern den Einstieg in einen schnell wachsenden Markt an, auf dem bereits Unternehmen wie Anthropic, OpenAI, Meta und andere aktiv sind. Entgegen dem Markttrend notierte Apple denn auch leicht in der Gewinnzone, während es für den Meta-Kurs um fast 3 Prozent nach unten ging.

Positive Ausreißer im frühen US-Handel waren die Aktien von GAP, die um fast 17 Prozent hochsprangen. Die Modekette überzeugte mit den Geschäftstrends bei der Kernmarke GAP sowie bei Old Navy.

Die Aktien des Krankenversicherungs- und Gesundheitsunternehmens Humana sowie die des Krankenversicherers UnitedHealth profitierten mit Kursgewinnen von 4,8 Prozent sowie von 4,7 Prozent von einem positiven Kommentar der Analysten von TD Cowen.

Einen Kursrutsch um vier Prozent gab es bei den Aktien von Intuit, nachdem das Softwareunternehmen den Umsatzausblick gesenkt hatte. Ross Stores gaben um fast drei Prozent ab. Der Discount-Einzelhändler blieb angesichts hoher Kosten mit seinem Ausblick für das Schlussquartal hinter den Erwartungen zurück.