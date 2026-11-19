Möglicherweise zogen Anleger Mittel aus einigen Aktien aus der Tech-Branche ab, um bei der Anthropic-Rally dabei zu sein, hieß es. Die Anthropic-Aktie selbst hat im Handelsverlauf einen großen Teil ihrer Anfangsgewinne wieder abgeben, liegt damit aber noch deutlich im Plus.

Nach einer Erstnotiz von 111,50 Dollar war die Aktie rasch auf 115,10 Dollar gestiegen und lag damit rund 39 Prozent über dem Ausgabepreis 83 Dollar. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI war damit rund zwei Billionen Dollar wert. Das entspricht etwa der vierfachen Wirtschaftsleistung (BIP) Österreichs im abgelaufenen Jahr. Im weiteren Verlauf fiel das Anthropic-Papier zeitweise bis auf 92,72 Dollar und stabilisierte sich zuletzt bei gut 96 Dollar. Das ist noch immer ein Plus von rund 16 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis.

Mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Mrd. Dollar legte das Unternehmen hinter dem Chatbot Claude einen Rekord-Börsengang hin. Es übertraf damit deutlich die Einnahmen von Elon Musks Weltraum-und KI-Unternehmen SpaceX, das erst im Juni den alten Bestwert aufgestellt hatte.

Von einem erfolgreichen Anthropic-Börsengang hatten sich Börsianer eine Wiederbelebung der Euphorie für Aktien mit KI-Bezug erhofft, nachdem zuletzt Ängste vor einer KI-Blase, überzogenen Aktienbewertungen und zu hohen Investitionen in Rechenzentren Technologieaktien belastet hatten. Auch Sorgen vor einer stärkeren Regulierung der Branche unter einem demokratisch beherrschten US-Kongress und die Affäre um Nvidia-Chef Jensen Hunag lasteten zuletzt auf den Tech-Aktien.

Am Donnerstag war die Entwicklung der Aktien von Halbleiterfirmen, die als KI-Profiteure gelten, durchwachsen. AMD-Aktien büßten im Späthandel als Nasdaq-100-Schlusslicht 9,3 Prozent ein. Hier belasteten zusätzlich Meldungen über eine Shortseller-Attacke. Verluste erlitten auch der Zulieferer Applied Materials und das Cloud-Unternehmen CoreWeave. Für die Chiphersteller Intel und Qualcomm sowie für Western Digital und Seagate ging es hingegen deutlich bergauf.