Im Tagestief markierte er zudem den tiefsten Stand seit Mitte Juni und unterschritt erstmals seit April 2025 die 200-Tage-Durchschnittslinie, die den langfristigen Trend anzeigt. Seit dem Ende September erreichten Rekordhoch bei gut 7.000 Punkten hat der ATX mittlerweile fast zwölf Prozent abgegeben; der Gewinn seit Jahresbeginn schrumpfte auf immer noch beachtliche 17 Prozent zusammen. Für den ATX Prime ging es um 2,40 Prozent auf 3.054,80 Zähler hinab. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls mit deutlichen Abgaben.

"Die Anlegerstimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst, Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA halten an, und mögliche Folgen der Nvidia-Affäre schweben weiterhin über dem Markt", schrieb Analyst Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg. Anhaltende Zinssorgen sowie der feste US-Dollar seien zusätzliche Bremsklötze. Auch die Hoffnung auf einen Stimmungswandel der miesen Laune im Tech-Bereich durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic ging nicht auf - nach einem fulminanten Börsendebüt gaben die Titel im außerbörslichen Handel wieder um rund zehn Prozent nach.

In der KI-Debatte herrsche Unsicherheit, ob die massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz tatsächlich die erhofften Umsätze und Renditen liefern werden, erklären die Anlagestrategen der UBS. Ihren Schätzungen nach müssten die Erlöse aus KI-Modellen und -Anwendungen bis 2030 mindestens 1,5 Billionen US-Dollar erreichen, damit sich diese ausreichend rentieren. Aufgrund von Wettbewerbsdruck, Preissenkungen, hohen Monetarisierungskosten sowie regulatorischen und unternehmensspezifischen Risiken sei jedoch fraglich, ob alle Unternehmen gleichermaßen von dem AI-Boom profitieren werden.

Ein Lichtblick waren die Aktien der UNIQA, die mit plus zwei Prozent die einzigen Gewinner im ATX waren. Der Versicherer hatte nach einem Gewinnsprung in den ersten neun Monaten seinen Gewinnausblick für das Gesamtjahr deutlich angehoben. So werden nun zwischen 590 Mio. und 610 Mio. Euro erwartet, zuvor hatte die UNIQA noch mit 540 bis 570 Mio. Euro gerechnet. Analyst Thomas Unger von der Erste Group sprach von soliden Zahlen. Die Erhöhung der Guidance sei jedoch schon weitgehend erwartet worden.

Dagegen kamen Mayr-Melnhof nach einer Gewinnwarnung um sechs Prozent zurück. Der Kartonkonzern erwartet für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund von Sonderabschreibungen ein Jahresergebnis in Höhe von minus 270 Mio. Euro bis minus 340 Mio. Euro und senkte zudem, mit Verweis auf hohe Energiekosten, seine EBITDA-Prognose. Auch wenn die Wertminderung selbst keinen Zahlungsmittelabfluss darstelle, verdeutliche sie die herausfordernden Perspektiven für das nach dem angekündigten Teilverkauf der Packaging-Sparte verbleibende Board-&-Paper-Geschäft, erklärte Erste-Analyst Michael Marschallinger. Noch besorgniserregender sei die deutliche Senkung der EBITDA-Prognose, die auf operative Faktoren zurückzuführen sei.

Noch deutlicher rasselten nur AT&S um elf Prozent hinab. Die Titel des Halbleiterzulieferers nähern sich damit wieder dem tiefsten Stand seit Mai. Verluste von bis zu 2,8 Prozent verbuchten die für den ATX wichtigen Bankwerte.