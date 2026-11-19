Für den marktbreiten S&P-500 ging es um 2,02 Prozent auf 7.175,83 Zähler bergab. Der Leitindex Dow Jones, der mehr von traditionellen Branchen geprägt ist, verlor nach der anfänglichen Stabilisierung 2,19 Prozent auf 49.097,06 Punkte. Damit erreichten alle drei Indizes Mehrmonatstiefs.

Der Anthropic-Börsengang sei zwar erfolgreich verlaufen, trage aber wenig dazu bei, die größeren Probleme des Marktes anzugehen, schrieb Matt Maley vom Finanzunternehmen Miller Tabak. Er verwies auf die Bedenken hinsichtlich der Rentabilität im Bereich Künstliche Intelligenz, die massive Investitionen, steigende Zinsen, Spannungen am Kreditmarkt und geopolitische Risiken. Möglicherweise zogen Anleger auch umfangreiche Mittel an den Märkten ab, um bei der sich abzeichnenden Anthropic-Rally dabei zu sein.

Anthropic beendete den ersten Handelstag erfolgreich. Zum Handelsschluss behaupteten sich die Aktien mit 97,17 US-Dollar 17 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Der erste Kurs hatte zwar noch bei 111,50 Dollar gelegen und das frühe Tageshoch bei 115,10 Dollar. Gleichwohl reichte es auf Schlusskursbasis für eine Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen Dollar. Damit schaffte es das Unternehmen hinter dem Chatbot Claude auf Anhieb locker in den exquisiten Billionen-Dollar-Klub, der von Apple, Microsoft und Nvidia angeführt wird.

Mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Mrd. Dollar legte Anthropic zudem einen Rekord-Börsengang hin. Es übertraf damit deutlich die Einnahmen von Elon Musks Weltraum- und KI-Unternehmen SpaceX, das erst im Juni den alten Bestwert aufgestellt hatte. Dessen zuletzt etwas erholte Aktien sackten um 3,5 Prozent ab.

Bei den ebenfalls als KI-Profiteure geltenden Halbleitertiteln fiel die Kursentwicklung durchwachsen aus. Für AMD ging es um 7,7 Prozent nach unten. Hier belasteten zusätzlich Meldungen über eine Shortseller-Attacke. Verluste erlitten auch der Zulieferer Applied Materials und das Cloud-Unternehmen CoreWeave. Für die Chiphersteller Intel und Qualcomm sowie für Western Digital und Seagate ging es hingegen bergauf.

Ebenfalls gefragt waren Aktien aus der Branche Cyber-Sicherheit. Palo Alto Networks gewannen 6,4 Prozent und in ihrem Kielwasser Crowdstrike 2,7 Prozent. Palo Alto Networks überzeugte mit Quartalszahlen und übernimmt den KI-Spezialisten Applied Compute.

Die Aktien von Take Two Interactive konnten nicht mehr vom Start des mit großer Spannung erwarteten Videospiels "Grand Theft Auto VI" profitieren: Sie sanken um 3,7 Prozent. Analysten verwiesen auf hohe Kosten für die Entwicklung der neuen Version.

Walmart-Aktien verloren trotz erneut angehobener Jahresziele im Zuge von Quartalszahlen 1 Prozent. Die Titel des Handelskonzern haben aber auch einen guten Lauf hinter sich - am Mittwoch waren sie auf den höchsten Stand seit Juli geklettert.

Die Papiere von Insmed sprangen wegen einer möglichen Kaufofferte letztlich um mehr als 20 Prozent hoch. Informierten Personen zufolge erwägt der französische Pharmakonzern Sanofi eine Übernahme. Diese Überlegungen sind der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge aber in einem frühen Stadium.