Damit verpuffte die Vorfreude auf den Börsenstart des KI-Konzerns Anthropic, noch bevor dessen erster Kurs in New York überhaupt ermittelt wurde. Möglicherweise zogen Anleger auch Mittel aus anderen Aktien ab, um bei der erhofften Anthropic-Kursrally dabei zu sein.

Knapp vor Börsenschluss in Europa zeichnete sich bereits ein Aktienkurs deutlich über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar ab. Der kurz nach Börsenschluss veröffentlichte erste Kurs lag dann mit 111,50 Euro tatsächlich weit über dem Ausgabepreis.

"Eine erfolgreiche Erstnotiz könnte das Vertrauen in die milliardenschweren Investitionen in KI-Infrastruktur stärken", beschrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets die Bedeutung des Börsengangs. "Sollte die Aktie dagegen nach dem Handelsstart unter Druck geraten, dürften die Anleger auch die Bewertungen und Investitionsstrategien der großen Technologieunternehmen kritischer hinterfragen."

Bei den Sektoren es marktbreiten Stoxx-Europe-600 gab es am Donnerstag nur Verlierer. Der kaum bewegte Technologie-Index hielt sich noch am besten. Gesucht waren vor allem Aktien mit KI-Fantasie. Die Titel des Chipzulieferers ASML gewannen an der EuroStoxx-Spitze 2,2 Prozent. Auch in Frankfurt zählten Technologiewerte wie Infineon, Siemens Energy, Aixtron, Siltronic, Suss und Elmos mit Kursgewinnen von bis zu 2,1 Prozent zu den stärksten Werten im DAX.

Die defensiven Lebensmittel- und Getränkehersteller sowie Gesundheitsunternehmen gerieten am stärksten unter Druck. Die Papiere von Novartis büßten 3,2 Prozent ein. Der Pharmariese hatte seine mittelfristigen Wachstumsziele überarbeitet und erwartet für Schlüsselprodukte teils mehr Umsatz. Analysten hatten dies aber erwartet und sich bei der Margenentwicklung mehr erhofft. Bei Konkurrent Sanofi sorgte das kolportierte Interesse am US-Biotech-Unternehmen Insmed für einen Kursrutsch von 2,9 Prozent.

Die Aktien von Evonik brachen um mehr als 16 Prozent ein. Wie der Chemiekonzern BASF mitteilte, hat er seine Bemühungen um eine Übernahme des Unternehmens eingestellt. Grund dafür sei unter anderem, dass der Spezialchemiekonzern zwei unverbindliche Barangebote abgelehnt habe. Die Titel von BASF verloren 1,0 Prozent.