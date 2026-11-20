Die Hoffnung auf einen Stimmungsumschwung im zuletzt gebeutelten Technologiesektor durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic ging nicht auf. Die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien der Programmierer des Chatbots Claude waren zwar am Donnerstag auch nach der Erstnotiz zunächst noch sehr gefragt. Die Euphorie ließ jedoch schnell nach: Einem Tageshoch von 115 US-Dollar folgte ein Schlusskurs bei rund 97 Dollar. Inzwischen nähern sich die Aktien im außerbörslichen Handel weiter ihrem Ausgabepreis.

Die KI-Debatte verschiebe sich von der Frage, ob weiter investiert wird, hin zu der Frage, ob damit ausreichend Umsätze und Renditen für die Aktionäre erzielt werden können, erklären die Marktstrategen der UBS. Die Experten schätzen, dass die Umsätze mit KI-Modellen und -Anwendungen bis 2030 mindestens 1,5 Billionen US-Dollar betragen müssen, damit die Branche eine angemessene Rendite erwirtschafte.

"Auch wenn dies möglich ist, ist es unwahrscheinlich, dass jedes Unternehmen davon profitieren wird: Wettbewerb, Preissenkungen, kostenintensive Monetarisierung und Open-Weight-Modelle könnten die Renditen gefährden. Hinzu kommen Unsicherheiten durch Finanzierungs-, regulatorische und unternehmensspezifische Risiken", so die Experten. Strengere geldpolitische Erwartungen sorgen für eine weitere Volatilitätsquelle.

Folglich zogen sich die Anleger aus vielen KI-Werten zurück. Infineon, Siemens Energy und ASML rutschten mit Abschlägen zwischen 4,5 und 5,3 Prozent ans untere Ende des Euro-Stoxx. Daneben schwächelten andere zyklische Branchen, darunter Rohstoff-, Bank- und Industriewerte. Gut liefen einige defensive Werte aus den Bereichen Lebensmittel, Basiskonsumgüter, Gesundheit und Telekom.