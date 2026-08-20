US-Börsen starten mit Verlusten, Walmart im Minus

Der Dow Jones fiel kurz nach Handelseröffnung um 0,60 Prozent auf 53.140,81 Punkte. Der marktbreite S&P-500 büßte 0,14 Prozent auf 7.697,15 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 0,27 Prozent auf 26.258,75 Einheiten hinab.

Die Umsätze von Walmart auf dem Heimatmarkt blieben im zweiten Geschäftsquartal hinter den Erwartungen zurück. Vor allem der Preisdruck bei pharmazeutischen Produkten macht dem Konzern zu schaffen. Das belastete auch Aktien anderer Handelsriesen wie Costco (minus zwei Prozent), TJX (minus zweieinhalb Prozent) und Home Depot (minus 2,8 Prozent).

Ganz anders der Land- und Forstmaschinenbauer Deere & Co, der mit seinen Quartalszahlen überzeugen konnte. Das Unternehmen rechnet zudem mit einem guten Jahr 2027 für die US-Agrarbranche. Der Kurs stieg um dreieinhalb Prozent.

Der Parfüm- und Kosmetikhersteller Coty blieb nach der Veröffentlichung der Quartalsbilanz einen Ausblick auf das Geschäftsjahr schuldig. Zudem sieht das Unternehmen das laufende Geschäftsjahr als Jahr des Übergangs. Das ließ den Aktienkurs um knapp 13 Prozent einbrechen.

Die weiter steigenden Preise für Kryptowährungen verhalfen unterdessen den börsennotierten Handelsplattformen zu Kursgewinnen. So verteuerten sich Robinhood, Coinbase und Strategy um 2,2 bis 7,4 Prozent.